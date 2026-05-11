Aliağa Petkimspor lige tutunmayı başardı

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunu büyük bir stres ve belirsizlik içinde tamamladı. Lige son haftalarda tutunan İzmir ekibi, kümede kalma mücadelesinde rakip sonuçlarına bağlı bir senaryoya sıkıştı.

Son haftaya düşme korkusuyla giren Aliağa Petkimspor, Tofaş karşısında galip gelmesi halinde diğer maçlara bakmadan ligde kalmayı garantileme şansına sahipti. Ancak Orhun Ene ve öğrencileri sahadan mağlubiyetle ayrılınca hesaplar tamamen değişti.

Aynı anda oynanan diğer kritik karşılaşmalarda Mersinspor, Trabzonspor karşısında kaybedince tablo iyice karıştı. Karşıyaka'nın Bursaspor karşısında aldığı galibiyetle üç takım 9 galibiyete ulaşınca üçlü averaj devreye girdi. Bu hesaplamanın sonunda lige veda eden ekip Mersinspor oldu.