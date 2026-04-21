  Aliağa Petkimspor, Orhun Ene ile yükselişte
Aliağa Petkimspor, Orhun Ene ile yükselişte

Aliağa Petkimspor, Orhun Ene yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak düşme hattından uzaklaşıp rahat bir nefes aldı.

IHA21 Nisan 2026 Salı 11:08 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'ne Özhan Çıvgın yönetiminde başlayan Aliağa Petkimspor, hem ligde hem de Avrupa'da mücadele etti. Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösteren İzmir ekibi, aynı performansı ligde sergilemekte zorlandı. İlk 24 haftalık süreçte 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, düşme hattının etrafından uzaklaşmakta zorlanınca Özhan Çıvgın ile yollarını ayırdı. Takımın başına 59 yaşındaki başantrenör Orhun Ene getirildi.

Ene yönetimindeki ilk maçta A. Efes'e kaybeden İzmir temsilcisi, ardından oynadığı Trabzonspor Basketbol ve Manisa Basket karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı. Böylece galibiyet sayısını 9'a yükselten Aliağa Petkimspor, düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes aldı.

İzmir ekibi, hafta sonu Beşiktaş deplasmanına çıkacak ve sahadan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan orta sıralara doğru yükselmeyi hedefliyor.

  • Orhun Ene
  • Aliağa Petkimspor
  • basketbol süper ligi

