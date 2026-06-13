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Spor

Aliağa Petkimspor, Ozan Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçen sezon Esenler Erokspor'da forma giyen oyun kurucu Ozan Yılmaz ile anlaştı.

IHA13 Haziran 2026 Cumartesi 11:06 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, Ozan Yılmaz'ı kadrosuna kattı
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, son olarak Esenler Erokspor forması giyen 23 yaşındaki oyun kurucu Ozan Yılmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor forması giyen genç oyun kurucu Ozan Yılmaz, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

Karşıyaka altyapısında yetişen Ozan Yılmaz; Finalspor, Gemlik, Limaspor, İstanbul Basket, Karşıyaka ve Esenler Erokspor kulüplerinde forma giydi.

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