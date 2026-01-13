İSTANBUL 5°C / 3°C
Spor

Aliağa Petkimspor, Peristeri deplasmanında

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda yarın deplasmanda Yunan temsilcisi Peristeri ile liderlik mücadelesi verecek.

13 Ocak 2026 Salı 13:00
Aliağa Petkimspor, Peristeri deplasmanında


FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda ilk iki maçını kazanan Aliağa Petkimspor, yarın Yunan ekibi Peristeri ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Andreas Papandreou Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Aliağa Petkimspor, rakibini mağlup etmesi halinde kalan 3 maç öncesinde çeyrek finale yükselmek için büyük bir avantaj yakalayacak.

Özhan Çıvgın'ın öğrencileri, gruptaki ilk iki maçında deplasmanda Sassari'yi, iç sahada ise Basket Zaragoza'yı mağlup etmeyi başardı.

İzmir ekibi, bu maçın ardından rövanşlara başlayacak ve haftaya İtalyan temsilcisi Sassari'yi konuk edecek.

  • Aliağa Petkimspor
  • Peristeri
  • FIBA Europe Cup

Popüler Haberler
