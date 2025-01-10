Aliağa Petkimspor play-off için parkeye çıkacak

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 14. hafta mücadelesinde yarın Yalovaspor Basketbol ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. İzmir ekibi, 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligde 11. sırada yer alırken, konuk ekip Yalovaspor Basketbol ise 3 galibiyet 10 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor.

Aliağa Petkimspor rakibini mağlup ederek play-off hattına yaklaşmayı hedeflerken, Yalovaspor Basketbol ise son haftalardaki çıkışını devam ettirmeyi istiyor.

Başantrenör Burak Gören ve öğrencileri de 2025 yılının ilk iç saha maçında taraftarlarına galibiyet hediye etmek istediği öğrenildi.

Bu zorlu karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Alper Özgök ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.