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Spor

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'ne bir galibiyet uzakta

Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk 2 maçını kayıpsız geçen Aliağa Petkimspor, yarın Yunan ekibi PAOK Mateco'yu yenmesi halinde normal sezonda mücadele etme hakkı kazanacak.

AA20 Eylül 2024 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'ne bir galibiyet uzakta
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İzmir temsilcisi, Antalya'daki elemelerde Hollanda temsilcisi Heroes Den Bosch'u 92-72 yendikten sonra dün de Fransız ekibi Cholet Basket'i 76-70 mağlup ederek finalde PAOK mateco ile eşleşti. Aliağa Petkimspor, rakibiyle yarın saat 21.30'da karşılaşacak.

Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket'in doğrudan normal sezonda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde Aliağa Petkimspor, yarınki maçı kazanması halinde B Grubu'nda Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile mücadele edecek.

İzmir temsilcisi müsabakayı kaybetmesi durumunda ise FIBA Avrupa Kupası D Grubu'nda yer alacak.

Elemelerde yarınki diğer final mücadelesinde ise saat 19.00'da Benfica (Portekiz)-Fribourg Olympic (İsviçre) maçı oynanacak.

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