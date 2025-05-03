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Spor

Aliağa Petkimspor son çeyrekte kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti. ENKA Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 83-82 kazandı.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 23:40 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor son çeyrekte kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti.

ENKA Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 83-82 kazandı.

Salon: ENKA

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

Aliağa Petkimspor: Dotson 18, Van Beck 25, Russell 7, Williams 3, Troy Selim Şav 2, Tyree, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Aldridge 4, Echenique 18, Kılıçarslan Şenkahya 4

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 13, Starks 16, Emircan Koşut 7, Bruinsma 4, Ata Kahraman, Yesukan Onar 3, Sajus 15, Arda Berk Kaya, Love 21

1. Periyot: 23-19

Devre: 45-46

3. Periyot: 64-64

  • Aliağa Petkimspor
  • Büyükçekmece Basketbol
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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