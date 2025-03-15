İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2025 Cumartesi / 16 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aliağa Petkimspor, Türk Telekom deplasmanında
Spor

Aliağa Petkimspor, Türk Telekom deplasmanında

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Türk Telekom ile karşılaşacak.

IHA15 Mart 2025 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, Türk Telekom deplasmanında
ABONE OL

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında yarın Türk Telekom'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 21. hafta mücadelesinde yarın Türk Telekom ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 15.30'da başlayacak. Müsabaka öncesinde İzmir ekibi 8 galibiyet, 12 mağlubiyetle ligde 11. sırada yer alırken, Türk Telekom da aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip olarak averaj farkıyla 10. basamakta bulunuyor.

Aliağa Petkimspor rakibini mağlup ederek hem alt sıralardan uzaklaşmayı hem de dış sahadaki üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Türk Telekom da taraftarının önünde hata yapmayıp konuk ekip gibi alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Zorlu karşılaşmayı Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli ve Mesut Öztürk üçlüsü yönetecek.

Öte yandan iki takım arasında sezonun ilk devresinde İzmir'de oynanan müsabakayı Türk Telekom 75-68'lik skorla kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.