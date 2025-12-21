İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Aliağa Petkimspor uzatmada güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında normal süresi 88-88 eşitlikle tamamlanan maçta Aliağa Petkimspor, uzatma periyodu sonunda deplasmanda Glint Manisa Basket'i 104-101 mağlup etti.

AA21 Aralık 2025 Pazar 23:15 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında normal süresi 88-88 sona eren maçta Aliağa Petkimspor, uzatma periyodu sonunda Glint Manisa Basket'i 104-101 mağlup etti.

Salon: Muradiye

Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

Glint Manisa Basket: Smith 17, Yiğit Onan 19, Mintz 13, Johnson 16, Pereira 10, Stevenson, Karahan Tuan Efeoğlu 11, Buğra Çal, Zemaitis 6, Altan Çamoğlu, Hassan Martin 9

Aliağa Petkimspor: Efianayi 26, Franke 17, Blumbergs 22, Yunus Emre Sonsırma 12, Floyd 12, Whittaker 9, Utomi, Troy Selim Şav, Sajus 5, Mustafa Kurtuldum 1

1. Periyot: 22-25

Devre: 51-50

3. Periyot: 68-73

Normal süre: 88-88

Beş faulle çıkan: 44.05 Mintz (Glint Manisa Basket)

  • Aliağa Petkimspor
  • Glint Manisa Basket
  • basketbol süper ligi

