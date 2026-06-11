Aliağa Petkimspor'da 4 ayrılık birden

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, İzmir temsilcisi bu kapsamda Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Yunus Emre Sonsırma,Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.