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Spor

Aliağa Petkimspor'da 4 ayrılık birden

Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarını ayırdığını açıkladı.

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor'da 4 ayrılık birden
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, İzmir temsilcisi bu kapsamda Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Yunus Emre Sonsırma,Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Petkimspor
  • Kadro Planlama
  • Ayrılık

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