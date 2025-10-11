İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aliağa Petkimspor'da Stanley Whittaker, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
Spor

Aliağa Petkimspor'da Stanley Whittaker, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe deplasmanında omuz sakatlığı yaşayan Stanley Whittaker'ın 4-6 hafta aralığında parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

IHA11 Ekim 2025 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor'da Stanley Whittaker, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. İzmir ekibinin ikinci hafta karşılaştığı Fenerbahçe karşılaşmasında oyun kurucu Stanley Whittaker omzundan sakatlandı. Yapılan kontroller sonrasında ABD'li oyuncunun 4-6 hafta aralığında parkelerden uzak kalacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Stanley Whittaker'ın deplasmanda oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılamasında omuzuna aldığı darbe sonrası yapılan tetkik ve kontrollerinde 4-6 hafta aralığında parkelerden uzak kalacağı tespit edilmiş, tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, aramıza katılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Stanley Whittaker, Fenerbahçe'ye karşı süre aldığı 20 dakikada 11 sayı, 6 asist ve 1 ribaundluk performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.