Spor

Aliağa Petkimspor'dan takviye: Daniel Utomi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li guard Daniel Utomi'yi kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

3 Eylül 2025 Çarşamba 12:28
Aliağa Petkimspor'dan takviye: Daniel Utomi
Basketbol Süper Lig temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. İzmir ekibi, ABD'li guard Daniel Utomi'yi kadrosuna kattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1.98 boyunda olan Daniel Utomi'nin, geçtiğimiz sezon Kazakistan'ın PBC Astana takımında forma giydiği belirtildi. Utomi'nin VTB Ligi'nde 14.5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla oynadığı ifade edilirken, "Daniel Utomi, yeni sezonda hedeflerimize ulaşmak için kadromuza katıldı. Kendisine hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde daha önce Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Kazakistan, Meksika ve ABD'de basketbol oynayan Utomi, yeni sezonda Aliağa Petkimspor'un başarısı için mücadele edecek.

