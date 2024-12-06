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Spor

Aliağa Petkimspor'un 9. hafta rakibi Merkezefendi

Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Merkezefendi Belediyesi ile karşılaşacak.

6 Aralık 2024 Cuma 12:37 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor'un 9. hafta rakibi Merkezefendi
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında yarın Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 9. hafta mücadelesinde yarın Merkezefendi Belediyesi Basket'le karşı karşıya gelecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 10. sırada yer alırken, ev sahibi Merkezefendi ise 1 galibiyet 7 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor. Son 3 maçını kazanamayan bu iki takım, yarın oynayacakları maçla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta da takımlar 1'er galibiyet aldı.

Zorlu müsabakayı Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon ve Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek.

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