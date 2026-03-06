Aliağa Petkimspor'un konuğu Büyükçekmece Basketbol

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesinde İzmir ekibi, 6 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Konuk ekip Büyükçekmece Basketbol ise 2 galibiyet ve 18 mağlubiyetle son sıra olan 16. basamakta bulunuyor. Özhan Çıvgın ve öğrencileri, bu karşılaşmayı kazanarak alt sıralardan uzaklaşıp orta sıralara doğru yaklaşmayı istiyor.

İki takım arasında ilk devre oynan maçta Aliağa Petkimspor, rakibini deplasmanda 89-85 mağlup etmeyi başardı.

İzmir ekibi, 11 Mart Çarşamba günü FIBA Europe Cup çeyrek final mücadelesinde Bilbao Basket'i konuk edecek.