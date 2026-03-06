İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,08
  • EURO
    51,0264
  • ALTIN
    7193.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aliağa Petkimspor'un konuğu Büyükçekmece Basketbol
Spor

Aliağa Petkimspor'un konuğu Büyükçekmece Basketbol

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında yarın Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek.

IHA6 Mart 2026 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor'un konuğu Büyükçekmece Basketbol
ABONE OL

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesinde İzmir ekibi, 6 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Konuk ekip Büyükçekmece Basketbol ise 2 galibiyet ve 18 mağlubiyetle son sıra olan 16. basamakta bulunuyor. Özhan Çıvgın ve öğrencileri, bu karşılaşmayı kazanarak alt sıralardan uzaklaşıp orta sıralara doğru yaklaşmayı istiyor.

İki takım arasında ilk devre oynan maçta Aliağa Petkimspor, rakibini deplasmanda 89-85 mağlup etmeyi başardı.

İzmir ekibi, 11 Mart Çarşamba günü FIBA Europe Cup çeyrek final mücadelesinde Bilbao Basket'i konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.