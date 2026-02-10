İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6386
  • EURO
    51,9602
  • ALTIN
    7064.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Aliağa Petkimspor'un konuğu Peristeri

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'ndaki son maçında yarın Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi konuk edecek.

IHA10 Şubat 2026 Salı 15:32 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor'un konuğu Peristeri
ABONE OL

FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, bitime 2 hafta kala çeyrek finale çıkmayı garantiledi. İzmir temsilcisi, gruptaki son maçında yarın kendisi gibi üst tura yükselmeyi başaran Yunanistan ekibi Peristeri ile karşı karşıya gelecek.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Grup liderliğinin belirleneceği karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale lider olarak yükselerek saha avantajını elde edecek. Peristeri'yi ilk maçta deplasmanda 82-61 mağlup eden Petkimspor, her türlü galibiyet halinde grubunu lider tamamlayıp adını son 8'e yazdıracak ve M Grubu'nu ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek. İzmir ekibi, mağlup olması durumunda ise çeyrek finalde M Grubu lideriyle mücadele edecek.

  • Aliağa Petkimspor
  • Peristeri
  • FIBA Europe Cup

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.