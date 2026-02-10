Aliağa Petkimspor'un konuğu Peristeri

FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, bitime 2 hafta kala çeyrek finale çıkmayı garantiledi. İzmir temsilcisi, gruptaki son maçında yarın kendisi gibi üst tura yükselmeyi başaran Yunanistan ekibi Peristeri ile karşı karşıya gelecek.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Grup liderliğinin belirleneceği karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale lider olarak yükselerek saha avantajını elde edecek. Peristeri'yi ilk maçta deplasmanda 82-61 mağlup eden Petkimspor, her türlü galibiyet halinde grubunu lider tamamlayıp adını son 8'e yazdıracak ve M Grubu'nu ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek. İzmir ekibi, mağlup olması durumunda ise çeyrek finalde M Grubu lideriyle mücadele edecek.