Aliağa Petkimspor'un rakibi Sassari

FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'ndaki ilk üç maçını kazanarak gruptaki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koyan Aliağa Petkimspor, yarın İtalyan temsilcisi Sassari ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. Büyük önem taşıyan mücadele, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

İzmir ekibi, rakibini sahasında mağlup etmesi halinde büyük ölçüde ilk iki sırayı garantileyerek, iki maç kala çeyrek finale yükselmeyi de büyük oranda garantilemiş olacak.

Özhan Çıvgın ve öğrencileri, gruptaki ilk maçta deplasmanda oynadığı karşılaşmada Sassari'yi 76-72 mağlup etmeyi başarmıştı.