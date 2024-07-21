Aliağaspor FK'nın yeni transferi Eren Bayraktar

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Aliağa FK, TFF 2. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'dan 20 yaşındaki Eren Bayraktar'ı transfer etti. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-25 sezonu çalışmaları kapsamında, Belediye Derincespor'un forvet oyuncusu Eren Bayraktar'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı. Eren Bayraktar'a hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi.

Anlaşmanın ardından, Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete'nin de katılımıyla kulüp binasında imza töreni düzenlendi.

Öte yandan, Aliağaspor FK futbolcu transfer süreci devam ederken, Fatih Çardak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına da başladı. İlk antrenmanı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da takip etti.