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Spor

Alican Kaynar Tokyo 2020'de finale kaldı

Alican Kaynar Tokyo 2020'de madalya yarışına katılmaya hak kazandı. Yelkende finn sınıfında ülkemizi temsil eden Alican, 9 ve 10. yarışlarını 10. sırada tamamlayarak genel klasmanda 8. oldu. Milli sporcu, salı günü madalya mücadelesi verecek.

1 Ağustos 2021 Pazar 10:55 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 10:55
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Alican Kaynar Tokyo 2020'de madalya yarışına katılmaya hak kazandı. Yelkende finn sınıfında ülkemizi temsil eden Alican, 9 ve 10. yarışlarını 10. sırada tamamlayarak genel klasmanda 8. oldu. Milli sporcu, salı günü madalya mücadelesi verecek.

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