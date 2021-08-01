Alican Kaynar Tokyo 2020'de finale kaldı

1 Ağustos 2021 Pazar 10:55 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 10:55

Alican Kaynar Tokyo 2020'de madalya yarışına katılmaya hak kazandı. Yelkende finn sınıfında ülkemizi temsil eden Alican, 9 ve 10. yarışlarını 10. sırada tamamlayarak genel klasmanda 8. oldu. Milli sporcu, salı günü madalya mücadelesi verecek.

