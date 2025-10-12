Alim Yönten: Önümüzde dünya şampiyonluğu var

Kentte yapılan yetenek taraması çalışmaları sayesinde spora kazandırılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi Alim, kendini geliştirerek kick boks şampiyonalarında dereceler elde etti.

Antalya'da 22-29 Ocak 2024'te, İzmir'de 2-10 Temmuz'da düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonalarında 69 kilo erkeklerde birinci olan Alim, Polonya'nın başkenti Varşova'da 22-26 Ağustos'ta gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteler Kickboks Şampiyonası'nda ise 74 kilo erkekler kategorisinde altın madalya aldı.

Şampiyonalara hazırlanırken eğitimini aksatmamaya çalışan Alim, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 21-30 Kasım'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda başarılı olmak için ter döküyor.

Antrenörü Muhammed Hamza Kızılaslan nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Alim, Van YYÜ Spor Kompleksi'nde günde 5 saat antrenman yapıyor.

"GÜNDE ÇİFT ANTRENMANLA HAZIRLIKLARA BAŞLADIK"

Başarılı sporcu Alim, AA muhabirine, 6 yaşında babasının tavsiyesiyle spora başladığını, yaklaşık 13 yıl tekvandoyla ilgilendiğini söyledi.

Antrenörü Kızılaslan'ın yönlendirmesiyle kick boksa başladığını belirten Alim, şunları kaydetti:

"Bu branşta ikinci yılımda Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra iki kez Türkiye şampiyonu oldum. Son olarak Varşova'da yapılan Avrupa Üniversiteler Kickboks Şampiyonası'nda 74 kilo erkekler kategorisinde yarıştım. Avrupa şampiyonluğuna çift antrenman yaparak hazırlanmıştım. Uyku ve beslenme düzenine çok dikkat ettim. Psikolojik olarak kendimi birinciliğe hazırlamıştım ve bu hedefime ulaştım. İlimizi ve ülkemizi bu şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum. Bu duygunun tarifi yok. Sıkı bir hazırlık sürecinin ardından gelen başarı insanı mutlu ediyor. Önümüzde dünya şampiyonluğu var. Antrenörümüzün gözetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklara başladık. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret göstereceğim. Müsabakalara katılımımızı sağlayan rektörümüze, emeği geçen hocalarıma ve antrenörüme teşekkür ederim."

HAMDULLAH ŞEVLİ: "SPORCULARIMIZIN ELDE ETTİĞİ BAŞARI TESADÜF DEĞİL"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise gençlere hem sportif hem de akademik alanda kariyer yapma imkanı sunduklarını vurguladı.

Üniversitelerinde yüzlerce yetenekli sporcunun olduğunu ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

"Yetenekli bireyler, toplumların geleceğinin şekillenmesinde kritik roller üstleniyor. Sporcularımızın uluslararası ölçekte aldığı madalyalar ülkemiz için de prestij unsuru olma özelliği taşıyor. Sporcularımızın elde ettiği başarı tesadüf değil. Her madalyanın arkasında bir özveri, çaba ve fedakarlık hikayesi var. Gerek sporcularımızın, gerek antrenörlerimizin gerekse kıymetli ailelerimizin özverileri, emekleri var. Van YYÜ Spor Kompleksimizdeki tesisler sporcularımızın adeta ikinci bir evi haline geliyor. Sporcularımızın hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda yer alması için tüm imkanları sağlıyoruz. Bunun da güzel sonuçlarını alınca gurur duyuyoruz. Bunun en güzel örneği öğrencimiz Alim Yönten'in başarısıdır. Altın madalya alarak Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu da olacağına inanıyoruz. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda en güzel şekilde temsil edecek, madalyalar kazanacak sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz."

MUHAMMED HAMZA KIZILASLAN: "HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"

Antrenör Muhammed Hamza Kızılaslan da Alim Yönten'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve bunu da aldığı madalyalarla herkese gösterdiğini vurgulayarak, "Sporcumuz Varşova'da 135 üniversiteden 1500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada 74 kilo erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Avrupa şampiyonu olduk. Dünya şampiyonluğu için de hazırlıklara başladık." dedi.