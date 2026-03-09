İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0925
  • EURO
    51,1354
  • ALTIN
    7241.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alisson Becker, Galatasaray maçında yok!
Spor

Alisson Becker, Galatasaray maçında yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool'da maç kadrosu açıklandı. İngiliz ekibinde Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, kadroda yer almadı.

HABER MERKEZİ9 Mart 2026 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Alisson Becker, Galatasaray maçında yok!
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool, bu maçın kadrosunu açıkladı.

Liverpool'da Alisson Becker, kadroda yer almadı. Brezilyalı eldiven, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Alisson, bu sezon daha önce oynanan Galatasaray maçında da sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı.

Liverpool'da Alisson Becker dışında, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor.

Liverpool'un Galatasaray'a konuk olacağı karşılaşma salı günü saat 20.45'te başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İnşaat kazısı faciaya sebep oluyordu! İstanbul'da temeli kayan binaya acil tahliye

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.