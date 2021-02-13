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  • Alisson Liverpool'u yaktı! Liverpool taraftarından Ozan Kabak'a tam not
Spor

Alisson Liverpool'u yaktı! Liverpool taraftarından Ozan Kabak'a tam not

Milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool formasıyla ilk maçına Leicester City karşısında çıktı. Gösterdiği performansla takdir toplayan Ozan, takımının ikinci golünde kaleci Alisson ile anlaşamayınca şansız bir şekilde golü kalelerinde gördü.

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:46 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 19:31
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Liverpool'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk maçına Leicester City karşısında çıktı.

Ozan Kabak, ilk maçına Leicester City gibi hücum gücü kuvvetli bir takım karşısına çıkmasına rağmen ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı.

%100 İLE OYNADI

Liverpool'da ilk maçına çıkan Ozan Kabak, Leicester City karşısında ilk yarıda %100 ikili mücadele ve %100 hava topu mücadelesi ile oynadı.

Milli futbolcu, ilk yarıda 34 kez topla buluşurken 32 pas yaptı, 29'unda isabet sağladı. İki hava topu mücadelesi, iki de hava topu mücadelesi kazanan Ozan Kabak, 1 kez top uzaklaştırdı ve performansıyla alkış aldı.

Liverpool taraftarları da Ozan Kabak'ın performansını sosyal medyada beğenirken genç futbolcu hakkında övgü dolu sözler kullanıldı.

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