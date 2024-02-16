Alkan Evren: Nuri Şahin'den para gelmemiş gibi oldu

Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren de Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) gelen başarı paralarının temlikli olduğu için kasaya girmediğini, Sinan Boztepe başkanlığında yönetime geldikten sonra hiç kredi kullanmadıklarını aktardı.

Evren, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul edip, Antalyaspor'daki futbol sorumluluğu görevini bırakan Nuri Şahin'in ayrılmasıyla ilgili 500 bin avro ödeme aldıklarını doğruladı.

Nuri Şahin'in geçmişten kalan borçları için 430 bin avronun kendisine ödendiğini bildiren Evren, "200 bin avroluk Nuri hocanın kulübe verdiği emanet para da ödendi. Nuri hocanın futbolculuğundan kalan, geçmiş yıllara dayalı menajerine yapılması gereken 250 bin avroluk ödeme daha vardı, onu da yaptık. Yani, Nuri hocadan 500 bin avro geldi ama 880 bin avro ödedik. Oradan da büyük bir para geldi de kulübün kasası doldu gibi bir durum yok." açıklamasını yaptı.