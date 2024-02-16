İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8455
  • EURO
    33,2365
  • ALTIN
    1997.07
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alkan Evren: Nuri Şahin'den para gelmemiş gibi oldu
Spor

Alkan Evren: Nuri Şahin'den para gelmemiş gibi oldu

Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, kulübün ekonomik durumu hakkında konuştu.

16 Şubat 2024 Cuma 20:21 - Güncelleme:
Alkan Evren: Nuri Şahin'den para gelmemiş gibi oldu
ABONE OL

Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren de Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) gelen başarı paralarının temlikli olduğu için kasaya girmediğini, Sinan Boztepe başkanlığında yönetime geldikten sonra hiç kredi kullanmadıklarını aktardı.

Evren, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul edip, Antalyaspor'daki futbol sorumluluğu görevini bırakan Nuri Şahin'in ayrılmasıyla ilgili 500 bin avro ödeme aldıklarını doğruladı.

Nuri Şahin'in geçmişten kalan borçları için 430 bin avronun kendisine ödendiğini bildiren Evren, "200 bin avroluk Nuri hocanın kulübe verdiği emanet para da ödendi. Nuri hocanın futbolculuğundan kalan, geçmiş yıllara dayalı menajerine yapılması gereken 250 bin avroluk ödeme daha vardı, onu da yaptık. Yani, Nuri hocadan 500 bin avro geldi ama 880 bin avro ödedik. Oradan da büyük bir para geldi de kulübün kasası doldu gibi bir durum yok." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.