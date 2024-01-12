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Spor

All-Star oylamasında Alperen Şengün, bir sıra yükseldi

NBA'de 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için oylama devam ediyor. Aktarılan ikinci sonuçlara göre milli oyuncumuz Alperen Şengün bir sıra daha yükseldi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 10:44 - Güncelleme:
All-Star oylamasında Alperen Şengün, bir sıra yükseldi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 475 bin 698 oyla Doğu Konferansı'nda, LeBron James ise 3 milyon 96 bin 31 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

  • All Star
  • Alperen Şengün

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