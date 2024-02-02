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Spor

All-Star'da yedekler belli oldu! Alperen Şengün liste dışı kaldı

2024 All-Star maçında takımların yedekleri belli oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün listede yer almadı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 10:16 - Güncelleme:
All-Star'da yedekler belli oldu! Alperen Şengün liste dışı kaldı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2024 All-Star maçında takımların yedekleri belli oldu.

NBA'de görev yapan başantrenörlerin oylarıyla belirlenen listede milli basketbolcu Alperen Şengün yer almadı.

All-Star'da ilk 5'e giremeyen Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın pota altı ve forvet oyuncuları arasındaki taraftar oylamasında 1 milyon 821 bin 202 oyla 5. olmuştu.

73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat'ta ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta oynanacak.

Takımların yedek oyuncuları şöyle:

DOĞU KONFERANSI

Bam Adebayo (Miami Heat), Paolo Banchero (Orlando Magic), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Julius Randle (New York Knicks)

BATI KONFERANSI

Devin Booker (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Paul George (Los Angeles Clippers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

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