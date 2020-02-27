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Spor

'Allah'tan gitti de kurtulduk'

Topla gereksiz oynaması ve bireysellliğiyle Fatih Terim'i bıktıran Babel'in gidişi Cim-Bom'u şahlandırdı. Teknik heyetin, 'El freni' gibi gördüğü oyuncu sonrasında, hem Emre Akbaba hem de Onyekuru takıma katkı sağladı, Aslan'ı şampiyonluk potasına soktu

27 Şubat 2020 Perşembe10:33 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:35

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sürpriz şekilde devre arasında Ajax'a kiralanan Babel'in gitmesiyle sarı-kırmızılılar ayağa kalktı.

Cim-Bom, Babel'in ayrılığı sonrası ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalarken, Babel'in üzerini "el freni" olduğu gerekçesiyle çizen teknik kadronun bu tezi de doğrulanmış oldu.

Tecrübeli futbolcunun etkili bir isim olmasına karşın bireysel oynaması ve topu ayağında çok tutmasının takıma zarar verdiği görüşünde birleşen ve bu yüzden gönderen teknik ekip, takımdaki büyük değişimi Babel'in ayrılmasına bağlıyor.

Babel'in saha içindeki tavırlarından ve topla çok oynama sevdasından takımın zarar gördüğünü belirleyen Terim ve kurmayları, Hollandalı'nın gönderilmesiyle bu sorunu ortadan kaldırdı. Çünkü hem Babel'in tavrı takımın ataklarına engel oluyor hem de bu durum diğer futbolcuları çok rahatsız ediyordu.

Sarı-kırmızılıların doğru tercihler yapması da yine futbolun pozitif yönde etkilenmesine sebep oldu. Özellikle Saracchi ve Onyekuru gibi hızlı oyuncuların transfer edilmesinin yanı sıra, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın formu da ikinci yarı çehrenin değişmesini sağladı.

(Milliyet)

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