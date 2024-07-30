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Spor

Allan Saint-Maximin: Elimden geleni yapacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, Lugano maçı öncesinde konuştu.

30 Temmuz 2024 Salı 19:49 - Güncelleme:
Allan Saint-Maximin: Elimden geleni yapacağım
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, Lugano maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Maximin yaptığı açıklamada, "Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmek için çok istekliydim. Tabii ki yapmak istediklerim var burada. Kendi yeteneklerimi yansıtmak istiyorum. Çok müthiş bir taraftar grubu var. Onlarla oynamak inanılmaz olacak." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Taraftarların tutkusu gerçekten inanılmaz. Ben, taraftar için de oynayan bir oyuncuyum. Onların hissi bize geçiyor. Şu andaki ambiyans sıra dışı. Newcastle de aynı şekilde güçlü bir kitle vardı. Ama bugün gördüğüm sıra dışı. Biletler günler öncesinden tükendi. Onlara teşekkür ediyorum. Beni iyi karşıladılar. Taraftarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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