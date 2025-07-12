Allan Saint-Maximin, Fransa'ya dönüyor

Al Ahli forması giyen ve geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Allan Saint-Maximin için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Rennes, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

RENNES TEKLİF YAPTI

Rennes'in, Maximin'e somut bir teklif yaptığı belirtildi. Maximin'e yapılan teklifin detayı ise haberde yer almadı.

Maximin, Rennes'e transferinin resmiyet kazanması durumunda 6 yıl sonra Fransa'ya geri dönecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun kulübü Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.