İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2025 Cumartesi / 17 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Allan Saint-Maximin, Fransa'ya dönüyor
Spor

Allan Saint-Maximin, Fransa'ya dönüyor

Al Ahli forması giyen ve geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Allan Saint-Maximin için sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Rennes, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi12 Temmuz 2025 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Allan Saint-Maximin, Fransa'ya dönüyor
ABONE OL

Al Ahli forması giyen ve geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Allan Saint-Maximin için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Rennes, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

RENNES TEKLİF YAPTI

Rennes'in, Maximin'e somut bir teklif yaptığı belirtildi. Maximin'e yapılan teklifin detayı ise haberde yer almadı.

Maximin, Rennes'e transferinin resmiyet kazanması durumunda 6 yıl sonra Fransa'ya geri dönecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun kulübü Al Ahli ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.