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Spor

Allan Saint-Maximin: Laf olsun diye geri dönmedim

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda 'Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım' ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 23:18 - Güncelleme:
Allan Saint-Maximin: Laf olsun diye geri dönmedim
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Sezon başında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen ve devre arasında İtalyan devi Napoli'ye transferi son anda yatan yıldız oyuncu Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Maximin sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Fransız yıldız, bu maçlarda 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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