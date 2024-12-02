Allan Saint-Maximin sürpriz iddia: Geri dönebilir

Fenerbahçe'de ara Transfer dönemine dair beklenmedik bir gelişme yaşanabilir.

Yaz transfer döneminde 8 milyon Euro kiralama bedeliyle Al-Ahli'den transfer edilen Allan Saint-Maximin, ocak ayında eski takımına geri dönebilir.

SÜRPRİZ ALLAN SAINT-MAXIMIN GELİŞMESİ

365scoresarabic'te yer alan habere göre; Al-Ahli kulübü, ocak ayında bonservisini eline bulundurduğu Allan Saint-Maximin'i geri çağırmayı düşünüyor.

Al-Ahli'nin ocak ayında mutlak bir kanat takviyesi yapmak için harekete geçtiği belirtildi ancak Arabistan kulübünün önemli bir yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamasının zor olduğu kaydedildi.

Bu sebepten dolayı Arabistan temsilcisinin, Fenerbahçe'de oynayan Allan Saint-Maximin'in kiralık sözleşmesini iptal edebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'yle yapılan sözleşmede Al-Ahli'nin, Allan Saint-Maximin'i istediği zaman geri çağırma durumuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.