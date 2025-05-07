Allan Saint-Maximin'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Allan Saint-Maximin, takıma veda ediyor. Sarı lacivertlilerden sezon sonunda ayrılacak olan yıldız futbolcunun yeni durağı belli oldu.

Fransız basınına göre Allan Saint-Maximin, geleceğine ilişkin kararını verdi. Tecrübeli futbolcunun Fransa'ya geri dönme kararı aldığı belirtildi.

Allan Saint-Maximin, Ligue 1'de Şampiyonlar Ligi yarışı veren Marsilya'ya gitmek istiyor. Fransız kulübü de oyuncuyu gündemine almış durumda.

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda kulübü Al-Ahli'ye geri dönecek. Maximin'in buradan da Fransa'nın yolunu tutması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 20 maça çıkan Allan Saint-Maximin, 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.