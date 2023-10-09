Allegri: Futbolun, Pogba'ya ihtiyacı var

Doping kullandığı gerekçesiyle futboldan men cezası ile karşı karşıya kalan Paul Pogba için Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri'den açıklama geldi.

Torino maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Allegri, Pogba ile telefonda mesajlaştığını söyledi.

'FUTBOLUN, POGBA'YA İHTİYACI VAR'

Allegri yaptığı açıklamada, 'Pogba ile telefonda mesajlaştım, konuştuk. Pogba'ya çok yakın bir insanım. Yanında olmaya devam edeceğim. Durumu için çok üzgünüm. Umarım her şey en iyi şekilde kısa zamanda çözülür. Futbolun Pogba gibi oyunculara ihtiyacı var.' şeklinde konuştu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Öte yandan Juventus, Pogba'nın doping testinin ikinci kez pozitif çıkmasının ardından yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar devam eden sözleşmesini feshedebilir. İtalyan ekibi ayrıca, Pogba'nın maaşını ödemeyi durdurup ona asgari bir maaş (39 bin euro) verebilir.