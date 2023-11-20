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Spor

Allegri kararını verdi! Kenan Yıldız, Inter maçında sahada olacak

Milli takımda sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bırakan genç futbolcu Kenan Yıldız için Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcı, 18 yaşındaki genç oyuncuyu Inter maçında ilk 11'de başlatabilir.

20 Kasım 2023 Pazartesi 17:26 - Güncelleme:
Allegri kararını verdi! Kenan Yıldız, Inter maçında sahada olacak
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A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı maçta sergilediği performans ve attığı golle adından söz ettiren Kenan Yıldız, gündemden düşmüyor.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin Kenan Yıldız'ın performansından oldukça etkilendiği aktarıldı.

Allegri'nin, takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların durumu ve Kenan'ın formu göz önüne alındığında, genç yıldızı Inter'e karşı sahaya sürebileceği belirtildi.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta 5 maçta 36 dakika sahaya çıktı. 18 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

Juventus ile Inter, 26 Kasım Pazar günü İtalya derbisinde karşı karşıya gelecek.

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