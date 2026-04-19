Allegri'den ayrılık iddialarına cevap

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, geleceği hakkında çıkan ayrılık iddialarına açıklık getirdi. İtalyan teknik adam, kulüpten ayrılmayı düşünmediğini ve tamamen takımın hedeflerine odaklandığını söyledi.

Allegri, bu dönemde çıkan transfer ve teknik direktör dedikodularının normal olduğunu belirterek, "Her yıl bu zamanlarda söylentiler başlar. Bu futbolun bir parçası. Ama önemli olan sahadaki sonuçlar ve performans" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kariyer yaklaşımına da değinerek, "Artık genç değilim. Kulüpten kulübe atlamak bana göre değil. Milan'da dört yıl, Juventus'ta sekiz yıl çalıştım ve şimdi yine buradayım. Bir kulübün parçası olduğumda gelişiyorum" dedi.