İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Allegri'den ayrılık iddialarına cevap
Allegri'den ayrılık iddialarına cevap

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ayrılık söylentilerini yalanladı. Deneyimli çalıştırıcı, “Kulüpten kulübe atlamak bana göre değil” dedi.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 09:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, geleceği hakkında çıkan ayrılık iddialarına açıklık getirdi. İtalyan teknik adam, kulüpten ayrılmayı düşünmediğini ve tamamen takımın hedeflerine odaklandığını söyledi.

Allegri, bu dönemde çıkan transfer ve teknik direktör dedikodularının normal olduğunu belirterek, "Her yıl bu zamanlarda söylentiler başlar. Bu futbolun bir parçası. Ama önemli olan sahadaki sonuçlar ve performans" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, kariyer yaklaşımına da değinerek, "Artık genç değilim. Kulüpten kulübe atlamak bana göre değil. Milan'da dört yıl, Juventus'ta sekiz yıl çalıştım ve şimdi yine buradayım. Bir kulübün parçası olduğumda gelişiyorum" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Özel kuvvetler tatbikatından nefes kesen anlar: Mehmetçik damga vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.