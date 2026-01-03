İSTANBUL 14°C / 13°C
Spor

Allegri'den Leao'ya mesaj

Milan, Cagliari'yi Rafael Leao'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, yıldız oyuncunun performansını tüm artıları ve eksileriyle değerlendirdi.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
Serie A'da zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Milan, Cagliari'yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna geçici olarak oturdu. Karşılaşmanın tek golünü atan Rafael Leao, galibiyetin mimarı olurken teknik direktör Massimiliano Allegri, Portekizli yıldızın performansını detaylı bir şekilde yorumladı.

Maç sonrası Sky Sports Italia'ya konuşan Allegri, Leao'nun oyun içindeki dalgalanmalarına vurgu yaptı:

"Leao sol kanatta oynadığında bazen uykuya dalıyor ve oyundan kopuyor. Merkezde oynayabilecek özelliklere sahip ama bugün %100 hazır değildi. İlk yarıda doğru pozisyonları alamadı. Buna rağmen sakatlıklar nedeniyle maç kaçırmasına rağmen bu sezon Serie A'da altı gol attı."

