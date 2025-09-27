Allegri'den Napoli sözleri! ''Şampiyonluğun favorisiler''

İtalya Serie A'nın 5. haftasında evinde Napoli'yi ağırlayacak olan Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ KONUMUNDALAR"

Napoli'nin şampiyonluk için favori konumda olduğunu ifade eden 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Geçen sezon hak ederek şampiyonluğu kazanan bir takıma karşı oynayacağız. Napoli güçlü bir transfer dönemi geçirdi ve bence bu sezon da şampiyonluğun favorisi konumundalar. Harika bir maç olacak." sözlerini kullandı.

Leao'nun sağlık durumu hakkında konuşan Allegri, "Bu sezonun ilk büyük maçı olacak ve bizim için ciddi bir sınav niteliği taşıyor. Kendimizi iyi hissediyoruz, Rafael Leao iyileşti." dedi.

İtalyan çalıştırıcı, amaçlarının gelecek sezon Milan'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Amacımız Milan'ı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne götürmek. Haftada bir maç hazırlığı yapmak yerine her üç günde bir maç oynamayı tercih ederim. Önümüzde hala 34 maç ve 102 puan var. Adım adım ilerlememiz, dengemizi korumamız gerekiyor. Milan için galibiyetler normaldir, mağlubiyetler istisna olmalı."