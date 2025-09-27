İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Allegri'den Napoli sözleri! ''Şampiyonluğun favorisiler''
Spor

Allegri'den Napoli sözleri! ''Şampiyonluğun favorisiler''

Serie A'nın 5. haftasında Napoli'yi konuk edecek olan Milan'da Teknik Direktör Massimiliano Allegri, rakiplerinin şampiyonluğun favorisi olduğunu söyledi

HABER MERKEZİ27 Eylül 2025 Cumartesi 15:41 - Güncelleme:
Allegri'den Napoli sözleri! ''Şampiyonluğun favorisiler''
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 5. haftasında evinde Napoli'yi ağırlayacak olan Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ KONUMUNDALAR"

Napoli'nin şampiyonluk için favori konumda olduğunu ifade eden 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Geçen sezon hak ederek şampiyonluğu kazanan bir takıma karşı oynayacağız. Napoli güçlü bir transfer dönemi geçirdi ve bence bu sezon da şampiyonluğun favorisi konumundalar. Harika bir maç olacak." sözlerini kullandı.

Leao'nun sağlık durumu hakkında konuşan Allegri, "Bu sezonun ilk büyük maçı olacak ve bizim için ciddi bir sınav niteliği taşıyor. Kendimizi iyi hissediyoruz, Rafael Leao iyileşti." dedi.

İtalyan çalıştırıcı, amaçlarının gelecek sezon Milan'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Amacımız Milan'ı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne götürmek. Haftada bir maç hazırlığı yapmak yerine her üç günde bir maç oynamayı tercih ederim. Önümüzde hala 34 maç ve 102 puan var. Adım adım ilerlememiz, dengemizi korumamız gerekiyor. Milan için galibiyetler normaldir, mağlubiyetler istisna olmalı."

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.