İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8442
  • EURO
    51,7295
  • ALTIN
    7367.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Allevinah ilk şutunda golü buldu! Kasımpaşa'ya altın değerinde puan
Spor

Allevinah ilk şutunda golü buldu! Kasımpaşa'ya altın değerinde puan

Jim Allevinah, Fenerbahçe maçında Süper Lig'deki ilk isabetli şutunda golü bularak Kasımpaşa'ya 1 puanı getirdi.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 22:41 - Güncelleme:
Allevinah ilk şutunda golü buldu! Kasımpaşa'ya altın değerinde puan
ABONE OL

Kümede kalma hesapları yapan Kasımpaşa'ya 1 puan gtiren Gabonlu futbolcu, Süper Lig'de bir ilk yaşadı.

Jim Allevinah, Süper Lig'deki 4. maçında ilk isabetli şutunu Fenerbahçe'ye çekti ve Kasımpaşa'daki ilk golünü kaydetti.

Golden sonra Kasımpaşa yedek kulübesi sahaya girerek bu golü kutladı.

Jim Allevinah maçtan sonra yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ve bizim için önemli bir maçtı. Güçlü bir takımla mücadele ettik. Sonuçtan mutluyuz, tüm arkadaşlarımız tebrik ederim." dedi.

Kasımapaşa'dan Andri Baldursson, maç sonu, "Fenerbahçe attıktan sonra işimiz zordu ama takım olarak pes etmeyiz, etmedik. Ekstra yorulduk ama golü bulduk. 1-1'den memnunuz, savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul ekibinin orta sahası Cafu ise, "İşimiz zordu, Fenerbahçe liderlik için savaşıyordu ve biz de ligde kalmak için savaşıyorduk. Planımız belliydi. Kazanmak için hep sahaya çıktık, böyle devam ettik. skordan mutluyuz. Arkadaşlarımı tebrik ederim." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.