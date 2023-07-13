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Spor

Ally Samatta, PAOK yolcusu

Fenerbahçe'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı Ally Samatta Yunanistan ekibi PAOK ile anlaştı.

13 Temmuz 2023 Perşembe 01:00 - Güncelleme:
Ally Samatta, PAOK yolcusu
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Yunan basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe'nin Türkiye dışında bir takıma gitmesi halinde bonservis bedeli talep etmediği Samatta, PAOK ile anlaşmaya vardı. Tanzanyalı oyuncunun Perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Geçen sezon Genk'e kiralanan Samatta çıktığı 36 resmi maçta 6 gol 1 asist üretmişti.

Sarı lacivertli kulüp 2020 yılında Aston Villa'dan önce kiraladığı Samatta'yı bir sezon sonra 6 milyon euro ödeyerek bonservisiyle transfer etmişti. Samatta Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 33 resmi maçta 6 gollük katkı sağlamıştı.

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