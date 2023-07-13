Ally Samatta, PAOK yolcusu

Yunan basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe'nin Türkiye dışında bir takıma gitmesi halinde bonservis bedeli talep etmediği Samatta, PAOK ile anlaşmaya vardı. Tanzanyalı oyuncunun Perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Geçen sezon Genk'e kiralanan Samatta çıktığı 36 resmi maçta 6 gol 1 asist üretmişti.

Sarı lacivertli kulüp 2020 yılında Aston Villa'dan önce kiraladığı Samatta'yı bir sezon sonra 6 milyon euro ödeyerek bonservisiyle transfer etmişti. Samatta Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 33 resmi maçta 6 gollük katkı sağlamıştı.