Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, iç transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sky'ın haberine göre Augsburg, Beşiktaş forması giyen Taylan Bulut'u transfer listesine aldı.

Alman ekibinin sağ bek pozisyonu için değerlendirdiği adaylardan biri olan Taylan Bulut için ilk görüşmelerin yapıldığı ancak Beşiktaş ile henüz somut pazarlıkların başlamadığı belirtildi.

PERFORMANSI

Taylan Bulut, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 716 dakika sahada kalan 20 yaşındaki sağ bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.