İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2026 Pazar / 13 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alman basını duyurdu! Beşiktaş'a Taylan Bulut piyangosu
Spor

Alman basını duyurdu! Beşiktaş'a Taylan Bulut piyangosu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taylan Bulut'u Alman ekibi Augsburg transfer listesine ekledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 14:10 - Güncelleme:
Alman basını duyurdu! Beşiktaş'a Taylan Bulut piyangosu
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, iç transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sky'ın haberine göre Augsburg, Beşiktaş forması giyen Taylan Bulut'u transfer listesine aldı.

Alman ekibinin sağ bek pozisyonu için değerlendirdiği adaylardan biri olan Taylan Bulut için ilk görüşmelerin yapıldığı ancak Beşiktaş ile henüz somut pazarlıkların başlamadığı belirtildi.

PERFORMANSI

Taylan Bulut, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 716 dakika sahada kalan 20 yaşındaki sağ bek, 1 asistlik bir performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Karne heyecanıyla yola atladı: 13 yaşındaki çocuk ölümün kıyısından döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.