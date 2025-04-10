Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve özellikle golcü bir oyuncu arayan Beşiktaş için Almanya'dan sürpriz bir iddia geldi.

Alman gazetesi Bild, Beşiktaş, kış transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Afimico Pululu'yu tekrar gündemine aldığını duyurdu.

Polonya Ligi takımlarından Jagiellonia'da oynayan 26 yaşındaki Angola asıllı Fransız golcü Afimico Pululu'yu Wolfsburg, Monacao ve MLS takımlarından Real Salt Lake ve Charlotte FC'nin de takip ettiği belirtildi.

Bu sezon Jagiellonia'da bu sezon 44 resmi maça çıkan Pululu, 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Hücum oyuncusu Afimico Pululu, Greuther Fürth'ten 2023 yılında bedelsiz olarak Jagiellonia'ya imza attı.

AFİMİCO PULULU KİMDİR?

Afimico Pululu, 23 Mart 1999 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde doğmuş olan profesyonel futbolcudur. Aslen Angola kökenli olan Pululu, futbol kariyerine İsviçre'de başlamış ve genç yaş kategorilerinden itibaren dikkat çekmiştir. Forvet mevkiinde görev yapan Pululu, özellikle hızı, çabukluğu ve gol yollarındaki etkinliğiyle tanınmaktadır.

Kariyerine FC Basel altyapısında başlayan Pululu, burada profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselmiştir. Daha sonra Neuchatel Xamax, Greuther Fürth ve son olarak Jagiellonia'da forma giydi.

Pululu, güçlü fiziği ve saha içindeki çalışkanlığıyla teknik direktörlerin güvenini kazanmayı başarmıştır. Ayrıca çok yönlü yapısıyla hem kanat hem de merkez forvet olarak oynayabilmektedir.