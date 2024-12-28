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Spor

Alman basını duyurdu! Edin Terzic ile görüşme gerçekleşti

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük için görüştüğünü açıkladığı Edin Terzic'e sürpriz bir transfer teklifi geldiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Alman basını duyurdu! Edin Terzic ile görüşme gerçekleşti
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Borussia Dortmund ile yollarını ayırdığı geçtiğimiz yazdan bu yana boşta olan Edin Terzic ile İran kulübü Persepolis'in ilgilendiği iddia edildi.

ALMAN BASINI TEKLİFİ DUYURDU

Alman basınından Express'in İran medyasına dayandırdığı habere göre; Persepolis Başkanı Reza Darvish'in listesinde ilk sırada yer alan Terzic ile ilk görüşme gerçekleştirildi.

Geçen hafta İspanyol teknik direktör Juan Carlos Garrido'nun sözleşmesini fesheden İran takımı, şu an 14 haftası geride kalan ligde lider Sepehan'ın 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Persepolis'i şu anda geçici olarak yardımcı antrenöe Karim Bagheri çalıştırıyor.

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Edin Terzic ile görüştüğünü ancak Hırvat asıllı Alman teknik adamın Tottenham'dan teklif beklediğini söylemişti. Adalı "Beşiktaş öyle birilerini bekleyecek durumda değil. 'Orası olmazsa buraya gelirim' gibi bir durum benim tarzım değil. O defter kapandı." ifadelerini kullanmıştı.

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