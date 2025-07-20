Kanatlara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin yeni hedefi ortaya çıktı.

FENERBAHÇE DEVREDE

Alman basınından Kicker'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Stuttgart forması giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Silas ile ilgileniyor.

BEKLENTİ 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Silas için temaslarına devam ettiği ve Stuttgart'ın Kongolu futbolcusu için talebinin 8 milyon euro olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Kızılyıldız'da kiralık olarak geçiren Silas, 24 maçta 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

STUTTGART İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Silas'ın kulübü Stuttgart ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.