İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9416
  • EURO
    50,5773
  • ALTIN
    6071.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alman basını duyurdu! Galatasaray Can Armando Güner'in peşinde
Spor

Alman basını duyurdu! Galatasaray Can Armando Güner'in peşinde

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Borussia Mönchengladbach forması giyen 17 yaşındaki genç kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Aralık 2025 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
Alman basını duyurdu! Galatasaray Can Armando Güner'in peşinde
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner'i kadrosuna katmak istiyor.

17 yaşındaki kanat oyuncusunun Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İddiaya göre Alman ekibi, genç futbolcuyu devre arasında satarak bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

PERFORMANSI

Genç oyuncu bu sezon altyapı kategorilerinde toplam 16 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM İÇİN 3 SEÇENEK

Can Armando Güner'in annesi Arjantin kökenli Alman, babası ise Türk. Bu nedenle Almanya, Arjantin ve Türkiye adına oynama hakkına sahip. Genç oyuncu şu ana kadar Almanya ve Arjantin'in U17 takımlarında forma giydi. Can Armando, son olarak Arjantin U20 Milli Takımı'na davet edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.