Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner'i kadrosuna katmak istiyor.

17 yaşındaki kanat oyuncusunun Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İddiaya göre Alman ekibi, genç futbolcuyu devre arasında satarak bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

PERFORMANSI

Genç oyuncu bu sezon altyapı kategorilerinde toplam 16 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

MİLLİ TAKIM İÇİN 3 SEÇENEK

Can Armando Güner'in annesi Arjantin kökenli Alman, babası ise Türk. Bu nedenle Almanya, Arjantin ve Türkiye adına oynama hakkına sahip. Genç oyuncu şu ana kadar Almanya ve Arjantin'in U17 takımlarında forma giydi. Can Armando, son olarak Arjantin U20 Milli Takımı'na davet edildi.