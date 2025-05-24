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Spor

Alman basını duyurdu! Galatasaray'dan Leroy Sane'ye dev teklif

Galatasaray, şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde yer alan Leroy Sane için teklifi ortaya çıktı.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 17:53 - Güncelleme:
Alman basını duyurdu! Galatasaray'dan Leroy Sane'ye dev teklif
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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Galatasaray gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekibin dünya yıldızına sunduğu teklif ortaya çıktı.

Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.

HEDEF DÜNYA YILDIZI

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Bayern Münih'teki sözleşmesi sona erecek olan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Leroy Sane için kesenin ağzını açtı.

Galatasaraydan Leroy Sane bombası Resmi teklif ortaya çıktı

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Sky Sport DE'de yer alan habere göre Galatasaray, Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde net maaş içeren yazılı bir teklif sundu.

BAŞKA TEKLİFLER DE VAR

Premier Lig ve Napoli'den de Alman yıldıza teklifler olduğu belirtilenler arasında yer aldı.

BAYERN'LE GÖRÜŞMELER

Bayern Münih yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor ancak şu anda kadar anlaşma sağlanmadı. Geçtiğimiz günlerde Alman yıldızın Bayern Münih'in uzatma teklifini kabul etmediği iddiaları gündeme gelmişti.

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