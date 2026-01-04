Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in adı Avrupa ekipleriyle anılmaya devam ediyor. Alman basınından TZ'nin haberinde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, kısa süre önce İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi. Türk kulübü gelir elde etmeyi hedefliyor. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor ve piyasa değeri 75 milyon euro. Sportif direktör Max Eberl, son görüşmede Osimhen'in menajerine Bayern Münih'in şu anda bu oyuncuya ihtiyaç duymadığını açıkça iletti.

Bu dosya ancak Kane'in sezon sonunda Bayern'den ayrılmak istemesi halinde gündeme gelebilir. Harry Kane'in Bayern Münih'ten ayrılması ise oldukça düşük bir ihtimal olarak görülüyor. İngiliz golcünün Alman kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Gösterdiği üst düzey performans da Kane'in Bayern kariyerinin uzun soluklu olacağını düşündürüyor." Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 16 resmi maçta forma giyerek bin 167 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 12 gol kaydeden Nijeryalı oyuncu, şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor