Galatasaray, Bayern Münih'ten devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey için kararını verdi.
Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin sözleşmesinde yer alan 15 milyon euro'luk opsiyonu ödemek istemiyor.
Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Sacha Boey'u kadrosunda tutmak istiyor ancak farklı alternatifler üzerinde duruyor.
Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralamak veya istenen bonservisi düşürmek istiyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sacha Boey, devre arasında Galatasaray'a geri döndükten sonra sarı-kırmızılılarda 16 maçta 2 kez ağları havalandırdı.