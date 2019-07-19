Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalkıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Yeni sezon formalarının tanıtımında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-3 transfer daha yapacaklarının müjdesini vermişti.

İşte gündem yaratacak transferin detayları...

Alman basınından Sport.de, yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'nin Renato Sanches'i kadrosuna katmayı planladığını yazdı. 2021 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Bayern Münih'te forma şansı bulamayan ve ayrılmak istediğini net bir şekilde ifade eden 22 yaşındaki futbolcunun Fransız ekiplerinin de gözdesi olduğu belirtildi.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Fenerbahçe, Alman ekibinin 2016-2017 öncesi 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Renato Sanches'i kiralamak isterken, yıllık ücreti konusunda tüm şartları zorlayacak. 2017- 18'de İngiliz ekibi Swansea'ya kiralanan yıldız orta saha, Portekiz Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Orta sahada oyunun iki yönünü kullanan genç futbolcu, teknik kapasitesi, sert şutları ve güçlü fiziğiyle öne çıkıyor. Bu arada Sanches, geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle görüşmeler askıya alınmıştı.

ADA'DA TUTTURAMADI

Swensea, 2017-18 sezonu öncesi kiraladığı Renato Sanches'in transferinde önemli bir bedel ödemişti. İngiliz ekibi, yarım sezonda beklentilerin altında kalan Portekizli oyuncunun kiralama bedeli ve yıllık kazancı için Bayern Münih'e 8.5 milyon euro vermişti.

'MÜNİH'E DÖNMEYECEĞİM'

Sezonun tamamlanmasının ardından Bild Gazetesi'ne bir röportaj veren Sanches, şu ifadeleri kullanmıştı: "Tatile gideceğim ve bir daha asla geri dönmeyeceğim. Daha fazla futbol oynayabileceğim bir yere gitmeliyim. Sürekli çok çalıştım ama Bayern Münih'te çok az fırsat buldum. Bundan da yoruldum."

Renato Sanches, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 24 resmi maçta forma giydi. 22 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 580 dakikada sahada kalırken, 2'şer gol ve asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)