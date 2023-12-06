Alman basını Okan Buruk'a hak verdi! Bayern Münih eleştirildi

Galatasaray Teknik Yöneticisi Okan Buruk'un Manchester United maçı sonrası yaptığı açıklama Almanya'da tartışılmaya devam ediyor.

Buruk, "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk kez rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi" demişti.

ALMAN BASINI HAK VERDİ

Alman basını Buruk'un açıklamaların manşetlere taşırken Bild, Buruk'un savını değerlendirdi. Haberde, "Şampiyon kesinlikle yüzde 100 gayretle oynamadı. İkili çabaların sadece yüzde 45'inin kazanılmasıyla da kanıtlanıyor" yorumu yapıldı ve Buruk'a hak verildi.