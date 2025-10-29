İSTANBUL 19°C / 9°C
Spor

Alman basını yazdı! Kim Min-jae için transfer iddiası

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerine Bayern Münih'te devam eden Kim Min-jae hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Oyuncu ile İtalya'dan birçok takım ilgileniyor.

29 Ekim 2025 Çarşamba 20:16
Alman basını yazdı! Kim Min-jae için transfer iddiası
Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerine Bayern Münih'te devam eden Kim Min-jae hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Christian Falk'ın verdiği bilgiye göre; sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan başarılı stoper için İtalya Serie A'da kulüpler pusuda bekliyor.

INTER LİSTE BAŞI

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in bu transferi bitirmek için oldukça ısrarlı olduğu aktarıldı.

Öte yandan Juventus ve Milan'ın da savunma hattını 28 yaşındaki Güney Koreli futbolcu ile güçlendirmek istediği aktarıldı.

NAPOLI'DE ŞAMPİYON OLDU

Kim Min-jae, Napoli'nin 2022/23 sezonunda yaşadığı destansı şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden birisi olarak öne çıkıyordu.

Ayrıca bu sezon Bayern Münih forması ile 9 maça çıkan Kim Min-jae, 426 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

