7 Ekim 2025 Salı
  • Alman basını yazdı! TFF'den Mert Kömür hamlesi
Spor

Alman basını yazdı! TFF'den Mert Kömür hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Augsburg'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mert Kömür için harekete geçti. Alman basının haberine göre, TFF, Bundesliga'da bu sezona hızlı bir giriş gerçekleştiren 20 yaşındaki on numara Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak için girişimlere başladı.

7 Ekim 2025 Salı 20:46
Alman basını yazdı! TFF'den Mert Kömür hamlesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Augsburg'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mert Kömür için harekete geçti.

TFF'DEN GİRİŞİM

Sky DE'de yer alan habere göre TFF, Bundesliga'da bu sezona hızlı bir giriş gerçekleştiren 20 yaşındaki on numara Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak için girişimlere başladı.

DEVLERİN RADARINDA

20 yaşındaki genç yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Premier Lig ve Bundesliga'dan birçok kulübün ilgisini çeken 20 yaşındaki futbolcunun en büyük hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

20 yaşındaki futbolcu, sezona 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performansla başladı ve dikkatleri üzerine çekti. Türk futbolcu, son oynanan ve 3-1 kazanılan Wolfsburg maçında 1 gol-1 asistle takımına 3 puanı getirerek maçın yıldızı oldu.

Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 maça çıkan Mert Kömür'ün 1 gol-1 asisti bulunuyor.

