Alman basınından Nagelsmann'a Deniz Undav baskısı

Bundesliga ekibi Stuttgart formasını bu sezon kiralık olarak giyen Türk asıllı golcü Deniz Undav, oynadığı 9 resmi maçta 6 gol, 2 asist yaparak takımına hücum bölgesinde büyük bir katkı verdi. Alman basını, 27 yaşındaki oyuncunun harika performansı sonrası Almanya Milli Takım kadrosunun içerisine katılması için Teknik Direktör Julian Nagelsmann'a uyarılarda bulundu. Yapılan haberlerde ise şu ifadelere yer verildi: "Deniz'in oynadığı oyun sonrası milli takıma katılıp katılmayacağı sorusunun ortaya çıkması şaşırtıcı değil. Başarılı golcünün Türkiye adına rekabet etme şansı da bulunuyor.

Nagelsmann'ın bu nedenle hızlı olması gerekiyor. Çünkü Deniz'in bu harika formuna devam etmesi halinde Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da harekete geçebilir." Geçtiğimiz günlerde Alman kanalı ZDF'de Das aktuelle Sportstudio konuğu olan Deniz Undav, Türkiye ve Almanya'dan teklif gelmesi halinde hangi takımı seçersin sorusuna 'İki ülkeden hangisi ararsa sevinirim? Ben gelecek yıl kendi evimde (Almanya) Avrupa şampiyonasında forma giymek istiyorum. Bu benim için ayrıcalık olur' yanıtını vermişti. Bonservisi Brighton Hove Albion takımında olan Deniz'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.