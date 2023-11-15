İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,679
  • EURO
    31,1116
  • ALTIN
    1817.61
  • BIST100
    7690.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alman basınından Nagelsmann'a Deniz Undav baskısı
Spor

Alman basınından Nagelsmann'a Deniz Undav baskısı

Almanya'da Türk asıllı futbolcu Deniz Undav'ın milli takım konusunda yapacağı tercih konuşuluyor. Bonservisi Brighton'da bulunan ve Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcu, 9 maçta 8 gole direkt etki etti. Gösterdiği bu performansın ardından Alman basını 'Deniz'i Türkiye'ye kaptırmayalım.' ifadelerini kullandı.

Akşam15 Kasım 2023 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Alman basınından Nagelsmann'a Deniz Undav baskısı
ABONE OL

Bundesliga ekibi Stuttgart formasını bu sezon kiralık olarak giyen Türk asıllı golcü Deniz Undav, oynadığı 9 resmi maçta 6 gol, 2 asist yaparak takımına hücum bölgesinde büyük bir katkı verdi. Alman basını, 27 yaşındaki oyuncunun harika performansı sonrası Almanya Milli Takım kadrosunun içerisine katılması için Teknik Direktör Julian Nagelsmann'a uyarılarda bulundu. Yapılan haberlerde ise şu ifadelere yer verildi: "Deniz'in oynadığı oyun sonrası milli takıma katılıp katılmayacağı sorusunun ortaya çıkması şaşırtıcı değil. Başarılı golcünün Türkiye adına rekabet etme şansı da bulunuyor.

Nagelsmann'ın bu nedenle hızlı olması gerekiyor. Çünkü Deniz'in bu harika formuna devam etmesi halinde Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da harekete geçebilir." Geçtiğimiz günlerde Alman kanalı ZDF'de Das aktuelle Sportstudio konuğu olan Deniz Undav, Türkiye ve Almanya'dan teklif gelmesi halinde hangi takımı seçersin sorusuna 'İki ülkeden hangisi ararsa sevinirim? Ben gelecek yıl kendi evimde (Almanya) Avrupa şampiyonasında forma giymek istiyorum. Bu benim için ayrıcalık olur' yanıtını vermişti. Bonservisi Brighton Hove Albion takımında olan Deniz'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.